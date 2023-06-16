玉山金為了加速有機式的成長，同時成立了「科技諮詢委員會」和「科技法遵小組」。去年玉山上線的AI模組達到100個，今年還會再增加。不但節省人力成本也節省了客戶的時間。

對於媒體關切台灣社會最近層出不窮的ME TOO事件，黃男州表示，玉山金一直是推動多元、平等、共榮，兩性的平等。不敢保證玉山金或玉山銀一定不會發生ME TOO事件，但若一旦發生一定秉公處理，同時，玉山金也有兩性平等委員會。

玉山金今天宣布將在7月新增第31個海外據點─福岡分行，並且也在今天通過新設第32個海外據點─馬來西亞吉隆坡代表人辦事處。玉山銀今年前5月海外據點獲利占全行比重達35.7%，雖然海外資產占比只有17%。

玉山金董事長黃男州表示，目前玉山金在全球有10國30個據點，其中19個子行，8個分行及3個代表人辦事處。

傳承、交棒、接棒，已然成為玉山最重要的基石，黃男州引領的領導梯隊、傑出經理人、希望工程師以及許許多多優秀新生代、新世代加入玉山行列。黃男州表示，相信新的董事會、新的領導梯隊、三個世代生生不息，這就是玉山最不一樣的優勢。玉山團隊懷抱希望、堅定信念，將持續跨越「綜合績效、企業社會責任、永續發展」三座大山，為顧客、社會及更美好的永續未來而努力，給亞洲一個更好的玉山，給世界一個更好的臺灣。