以古法全木造復刻的「台灣船」，為國內第一艘1比1比例打造的仿古船，經修復規畫後，2019年以「1661台灣船園區」問世，開放參觀以來，吸引近22萬人造訪，惟木造船舶不敵日曬雨淋，出現多處腐朽且船舶開裂，基於安全考量，今年3月閉園，近日更因大雨摧殘，加劇船身裂損，文化局決定卸除損壞構件。

台灣船受損功成身退，文化局決定卸除損壞構件。（曹婷婷攝）

仿古台灣船最初打造目的是重現台灣17世紀海上盛事之景，在文建會補助下，是國內第一艘自建大型仿古船，長度30公尺、 寬度7.6公尺、船深3公尺、主桅高28公尺、總重約150噸；台灣船自2008年建造，隔年完工，2010年12月4日首航，從安平港航向鹿耳門鄭成功登陸處，原本還計畫航行到日本平戶市鄭成功出生地，然而，2011年12月在高雄夜航訓練時，發生主桅杆折斷事故，拖回安平修復，自此便停靠在安平港，造船加修復等費用逾1億元 。

鑑於復原台灣船具重要價值，文化局將修復好的台灣船打造成台灣船園區，2019年台灣船文化園區整備完成，開幕後，吸引近22萬名民眾參觀。然而，木造船舶露天展示，日曬雨淋，熱脹冷縮，不利長期保存，台南市政府文化局於船體裝設通風設施，進行日常養護與局部支撐。

今年3月，文化局檢視台灣船木材多處腐朽且存在側向開裂情形，基於安全考量決定閉園，並請教結構及造船領域專家，認為台灣船已完成階段性任務，建議就已達使用年限的台灣船作財產報廢，著手進行船舶解體調查，卸除損壞構件，保留堪用物件，提供日後研究之用。

連日由於鋒面來襲，台灣船不堪大雨摧殘，船艏及右舷舷牆出現裂損，文化局於第一時間加以清理覆蓋，因觀察船舶仍有傾斜及持續擴大損壞之勢，加上船體出現傾斜，為避免發生意外，文化局已開始委請廠商解體，將以最短時間完成清理。

文化局指出，在台灣船「功成身退」後，將在台灣船園區研擬計畫重新建構傳統船舶意象，以傳統造船技術研究為重，規畫模型船工坊或海洋主題活動，透過更新及多元的手法，讓台灣船園區於台南400之際重獲新生。