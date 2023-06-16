日本參議院今天通過一項攸關性犯罪法律重要改革的法案，將合意性行為的年齡提高到16歲。日本現行合意性行為年齡為13歲，為已開發國家中最低。

法新社報導，日本參議院一致通過這項新法案，法案內容還闡明強姦起訴的必要條件，並將窺淫癖納入刑事犯罪。

英國的合意性行為年齡為16歲，法國為15歲，德國和義大利均為14歲。若與低於各國上述年齡門檻的人性交，在法律上即視為強姦。

日本於1907年將合意性行為年齡訂為13歲，至今未曾改變。

日本上次修訂關於性犯罪的刑法是在2017年，為一個多世紀以來第一次，但倡議人士認為改革不夠完善。2019年，多起強姦案嫌疑人被判無罪釋放，引發日本人民對性犯罪的重視，呼籲司法改革。

根據以前的法律，檢察官必須證明受害者因暴力、脅迫而喪失行為能力。批評人士說，這項條件實際上是怪罪受害者反抗得不夠激烈。

今天通過的法案包含一份可依強姦罪起訴的例子清單，包括受害者受酒精或藥物影響、心生恐懼，以及加害者利用社會經濟地位等狀況。