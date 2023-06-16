108課綱與雙語政策執行後，引發諸多爭議與反彈。草根影響力基金會今(16)日舉行民調發布記者會，提到62％的民眾擔心政府推動雙語政策，不僅將加深學生程度往M型化發展，更導致得承擔更大的學習壓力；且40％國人認為108課綱的「去中化」情形嚴重，導致年輕一輩對國家民族觀念淡薄。

草根影響力基金會於5月29日到6月2日間進行「民眾對蔡政府教育政策看法」民調，以電話訪問18歲以上國人，總共獲得1111份有效樣本，在95％的信心水準下，抽樣誤差是正負2.9個百分點。

在調查問題與數據上，雙語政策是否將導致學生程度M型化，62％民眾同意，29％不同意，11％沒意見。而在採用英語教學各種課程，是否導致學生壓力更大、學習效果更差，64％民眾同意，28％不同意，9％沒意見。40％的受訪民眾認同108課綱教材的去中化情況嚴重，一點也不嚴重與完全不嚴重者僅占20％，不知道與拒答同樣為20％。

台灣師範大學英語系退休教授周中天表示，在雙語政策問題方面，許多人以新加坡作為範例來討論，但根據星國政府統計，2010年不滿5成民眾在家使用華語或方言溝通，到2020年更剩不到4成，因此台灣不該再對雙語政策存在著「虛幻的理想」，想要發展以外語為主的教學同時，也必須要保留住本國語言。

周中天強調，雙語政策不能貿然推動，現在台灣的作法，是以其他科目的課時來進行英語教學，國中到高中的英語正課時數卻被縮減，「這是本末倒置的事情」，呼籲政府讓英語教育回歸本質，不要干預其他科目授課。

至於108課綱，周中天提到，除了帶給學生極大的課業與升學壓力之外，更存在著「去中化」的問題。過去10幾年來，「去中化」已在教育成為「滿成功的洗腦政策」，導致青年對國家民族概念變得非常淡薄，「年輕人一點感覺都沒有，這是很可悲的事情」。

國教行動聯盟理事長王瀚陽說，國家語言發展法、雙語政策都跨過108課綱執行，政策不斷添加，孩子的學習壓力當然沒有減輕，且城鄉又存在著差距，台北市能開更多雙語課程，偏鄉卻很難做到，資源嚴重不對等，值得教育界省思。