法務部行政執行署彰化分署為落實「行人優先」道路交通安全政策，回應民眾對於改善通行環境的期待，將已受理的45件未停讓行人裁罰案件專案列管加強執行，針對將罰單置之不理的義務人扣押存款、薪資，已有7件罰鍰足額收取。

彰化分署指出，台中市大里區42歲鄭姓女子駕駛自用小客車行經台灣大道及文心路口轉彎時，未暫停禮讓行人優先通行，遭警取締，並被裁處2600元罰鍰逾期未繳，移送該分署執行，被該分署對其存款核發執行命令，於今年5月8日足額收取。

彰化市67歲李姓男子駕駛自用小客車行經新北市淡水區淡海路，行經行人穿越道有行人穿越時，不暫停讓行人優先通過，經警方開單舉發，被裁處2600元後逾期不繳。彰化分署依法通知李男到場自動繳納未果，隨即依法扣押李男銀行存款，並經銀行於5月2日陳報足額扣押。

彰化分署表示，台中市南屯區48歲施姓女子騎機車行經台中市美村路與明義街口轉彎時，未暫停讓行人優先通行，遭警開單舉發，並對遭裁處1500罰鍰亦未加理會，也是被該分署即依法扣押存款，於今年5月31日足額收取。

彰化分署表示，未來將持續加強未停讓行人裁罰案件的執行，期能透過專案強力執行手段喚起駕駛人用路安全意識，培養禮讓行人的習慣，給行人一條安全回家的路。