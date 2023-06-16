民進黨內性騷風波連環爆，黨中央在下午開記者會，說明第二波的調查報告，針對前青年部主任蔡沐霖吃案、霸凌受害者，副祕書長楊懿珊表示，該情節屬實，據傳蔡還寫了親筆信給黨祕書長許立明，內容除了反指女黨工與指控性騷的陳右豪曖昧，還爆料女黨工有諸多脫序行為。對此，性平部主任李晏榕說，確實有收到蔡的信件，經調查那封信的描述，跟證人所說不符。

據了解，蔡沐霖在調查期間，交給許立明一封親筆信，信中描述與女黨工職場糾紛的始末，喊話黨中央「詳實調查，毋枉毋縱」，李晏榕坦言，確實有收到他這封信，調查訪談也有提供給調查小組，但根據在場親見親聞的人，聽到客觀發生的經過，那封信的描述跟證人所說的不符，因為有保密義務無法詳談。

副祕書長楊懿珊表示，調查過程與很多證人訪談，因為這是連續性行為，不是單一事件，也比對很多人說法，針對此事黨內也有傳聞，尊重蔡所提出的文件，也詳閱和當面跟他了解，此時此刻黨中央最關心被害人的心情，沒有任何人會去捏造如此嚴重的受害情結，必須公正、客觀比對很多證詞。

這些證詞不忍卒睹，這樣事件唯有反省，真正回顧自己對別人所造成的行為，黨工服務辦法有明確規定，任何相關指導，都不應該用這樣方式，縱使同仁在工作專業上需要精進，有別的方法可以處理，這封信的內容跟很多人認知是不一致。

主席室主任周威佑提到，蔡前主任在知悉這件事情之前，今年2月就離職，中央黨部人事懲處無法再做懲處，但本案中央黨部已經行文給新北市黨部，要求新北市黨部主委會移送評委會做最嚴厲處分，新北市黨部主委會也已經將此案移送到評委會做黨紀處理，會進一步要求新北市黨部的評委會盡速處理。

楊懿珊指出，中央黨部會作為被害人的後盾，並保護被害者，敬告涉案行為人，不要再對被害人二度、三度、四度傷害，這是非常殘忍的過程，要為自己的行為負責、道歉，跟著社會一起進步，才會是正確的道路。

李晏榕也喊話加害人，用司法手段要求受害者禁聲，是非常殘忍對受害者的二度傷害，當年做這些事情時，已經剝奪他們的權利一次，好不容易找到勇氣說出來，卻用司法手段、媒體放話，再度讓他們遭到二度傷害，這件事不樂見而且非常殘忍。

她說，如果加害人認為是誣告，請努力蒐集具體證據，而不是對其他民眾、公司、黨派情緒勒索，請用正當管道，主張自己的權利。

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