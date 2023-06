將《玩命關頭7》主題曲〈See You Again〉獻給過世的保羅沃克、且將該歌曲變成近十年最紅單曲的歌手CP查理,揭曉在自己舊專中一首歌〈Marks On My Neck〉的故事,是他在跟女性發生親密關係時創作出來的。

他在近日專訪中坦言:「我確實是在那個當下就創作了這首歌,沒辦法靈感一來就是這樣,也許我應該更專心一點。」除此之外,他更不害臊的透露細節:「我做到一半就覺得不行我一定要去寫歌,當然!我有回來完事。」而後他也表示,他確實覺得自己不夠專心,對女伴很抱歉。

CP查理自單曲〈See You Again〉之後,知名度大開,許多歌迷才發現原來他有「絕對音感」,他在日常中隨便聽到的一個單音、旋律,都有可能被他拿來即興創作歌曲,他時常在抖音上分享他寫歌的過程,這也讓他在平台上擁超過2千萬個粉絲。