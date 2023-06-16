國民黨總統參選人、新北市長侯友宜今赴桃園出席陸軍官校校友會辦理2023年全民國防宣導暨慶祝黃埔建校99周年饗宴，近千人出席揮舞國旗高喊「凍蒜！總統好！」侯表示，軍警一家有相同信念，對內、對外共同守護中華民國社會安定，感佩親愛精誠精神。他也說，民進黨做不好該換國民黨來做，呼籲大家凝聚力量改變現況，他也會調整步伐重新出發，喊話明年要以總統身份參加黃埔軍校100年周年活動。

侯友宜表示，桃園是他第一處外縣市工作地，在此與軍警結緣，軍警同一家，對外黃埔軍人捍衛中華民國，對內警察弟兄守護社會安定，因為有黃埔弟兄的守護，台灣才有今日的繁榮，他也向現場所有人深深一鞠躬，感佩大家親愛精誠的精神。他說自己一生只有一個信念，以最忠誠的愛守護中華民國、守護台澎金馬的人民，他的人生還有餘力要挺身而出、義無反顧奉獻給中華民國。

國民黨總統參選人、新北市長侯友宜（右四）16日中午赴桃園中壢，出席陸軍官校校友會辦理2023年全民國防宣導暨慶祝黃埔建校99周年饗宴。（蔡明亘攝）

「8年來，民進黨做得好嗎？」侯友宜說，黑金、詐騙、槍毒再加上兩岸關係緊張，造成許多年輕人惶恐不安，內政百廢待興、世界局勢詭譎，讓人民生活在不安定之處，大家要看清楚，民進黨做不好，換國民黨來守護中華民國，一起努力改變現況。

侯提到，除此之外，為國家貢獻一輩子，退休後的黃埔弟兄，需要安養生活環境，結果物價指數上升，退休金被調整，《退撫法》已到該檢討的時刻，他承諾一定會做出改變，讓軍警公教等體系人員，人生最後一段路能安養過日子。

侯友宜喊話，明年選舉是守護中華民國最重要一役，除要下架民進黨外，還有「另外一個黨」，因此一定要團結再團結，凝聚所有守護中華民國的力量與向心力，不分彼此只為中華民國，「拜託大家，凝聚力量，為中華民國向前走」。

侯也說，這場戰役中，許多人告訴他要加油，做得還不夠多，背負所有人的期待要更努力，因為有大家的支持與鼓勵，他強調會不斷調整不乏，拿出意志力重新再出發，相信只要大家團結就一定會贏。

國民黨總統參選人侯友宜16日出席陸軍官校校友會會員大會，並呼籲大家團結一致打贏選戰。（范揚光攝）

侯友宜表示，過去擔任警察不怕子彈，但這場選舉不是面對子彈，而是面對執政黨以國家機器，用假訊息操作抹黑，但他相信「對自己、對所有弟兄有信心，一定要讓中華民國永續，請大家一起團結力量，明年一起贏得最後的勝利」，到了明年，就要以總統身份參加黃埔軍校100年周年。

桃園市長張善政也力挺表示，去年選舉，在大家大力支持下，實現收復桃園的願望，這次要支持所有參選立委的參選人和總統參選人侯友宜，請大家用超過去年10倍、100倍的力道支持侯，讓侯友宜擔任總統，讓中華民國變更好。