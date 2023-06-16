嘉義縣長翁章梁偕官員及民代為布袋鎮公設托嬰中心動土祈福。（廖素慧攝）

嘉義縣布袋鎮新建公設托嬰中心示意圖之一。（嘉義縣政府提供／廖素慧嘉縣傳真）

嘉義縣布袋鎮新建公設托嬰中心示意圖之二。（嘉義縣政府提供／廖素慧嘉縣傳真）

嘉義縣以5700萬元在布袋國小新建「布袋鎮公設民營托嬰中心」，16日舉行動土典禮，預定2025年完工啟用，招收38名0至2歲嬰幼兒，縣長翁章梁表示，嘉義縣會持續在各鄉鎮市布建托育服務，讓年輕人敢生、願意生。

布袋鎮公設民營托嬰中心新建工程動土奠基典禮，今天由縣長翁章梁、布袋鎮長蔡瑋傑、縣府社會局長張翠瑤、布袋國小校長劉威志及各級民代拈香祈福，用金鏟動土象徵開工，還有祥獅獻瑞，祈求工程順利平安、圓滿完工。

嘉義縣政府表示，布袋鎮是漁村聚落，目前有約9700人，而0至2歲嬰幼兒人口約200人，目前沒有公托設施，縣府爭取前瞻建設經費獲得中央補助3000萬，加上縣府自籌經費，共約5700萬元將建造公設托嬰中心。

翁章梁表示，政府重視少子化問題，中央撥經費補助地方政府建置良好的養育環境，減輕年輕父母生養子女的負擔，布袋鎮公設托嬰中心預計2025年完工啟用，屆時可以提供嬰幼兒舒適的成長環境，從過去經驗來看，托嬰中心幾乎是一位難求，縣府會持續在各鄉鎮市布建，讓年輕人敢生、願意生。

嘉縣府社會局長張翠瑤說，2年後布袋公設民營托嬰中心落成啟用，主要托育嬰幼兒，提供受托嬰幼兒照顧服務與學習活動，也有照顧諮詢，相信能有效支持家庭照顧嬰幼兒的需求。

嘉縣府社會局表示，未來有10鄉鎮市將陸續布建12所托嬰中心或公托家園，另外，配合民雄福樂安居社會住宅也已規畫設置，全縣預計到2025年會再增加250個收托名額。