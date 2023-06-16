有些人將愛情視為一切，認為有了交往對象，生活才不會感到孤獨，但有的人則是把工作擺在第一位，就算單身一輩子也無所謂。《搜狐網》分享在職場上能獲愉悅感的3星座，對於他們而言，工作就像在談戀愛，付出越多就越滿足。

▎雙魚座

雙魚座感情豐富又敏感，總是給人戀愛腦的印象，不過一旦投入工作，他們會為了目標努力，只要是感興趣、喜歡的工作，就算再累都值得，此外雙魚座情商高，有組織群體的能力，在職場上會帶領別人一起往上爬，工作中往往表現出色，在事業較能獲得強烈愉悅感，反觀感情總讓人心煩，伴侶的一言一行會波動他們的心思。

▎處女座

處女座在愛情裡，經常不知道自己要什麼，就算面對心儀對象，表現依舊比較被動，需要對方主動追求示愛，對於感情要求又很高，除非對方條件非常好，處女座才願意沉溺在愛情裡，許多時候他們不懂戀愛，認為談感情很麻煩，因此寧可選擇單身，並用事業來排解寂寞，此外在工作進步學習，也會讓他們感到愉悅。

▎天蠍座

天蠍座對人比較冷淡，總是給人「冰山」的形象，不過這其實是他們的保護色，一旦深入了解後，會發現他們只對熟人親切，對於愛情的渴望也不高，認為工作才能讓自己增值，成就越高越光榮，而愛情只是為生活增添一點樂趣，所以平時不斷學習，積累經驗與實力，忙於工作的生活，讓他們也無暇談戀愛。