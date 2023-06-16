法新社報導，日產汽車營運長古普塔是2019年10月宣布的公司高階主管三巨頭之一，當時日產汽車在時任董事長戈恩（Carlos Ghosn）被捕後努力重新站穩腳跟。

作為營運長，印度籍的古普塔迅速成為日產主要公眾形象之一，在每季收益記者會上表現傑出，並被視為可能的未來執行長人選。

但在今天日產宣布之前，一名知情人士告訴法新社，古普塔將去職，部分原因是他和日產執行長內田誠之間的「較勁」。

知情人士指出，「他有一個非常明確的雄心壯志，要擔任最高職位。他並非被迫離開，但他已經瞭然於心」，這是不可能的。

日產汽車表示，古普塔已「選擇從6月27日起離開公司去尋求其他機會」。日產並未說明他離職的原因。

日產汽車說，新的高階主管陣容將在同一天公布。

英國「金融時報」（Financial Times）昨天率先報導古普塔將去職的消息，指稱內田誠和古普塔發生衝突，古普塔有時被視為越權，損害老闆的權威。

金融時報並指出古普塔面臨「多項內部投訴」，但沒有說明投訴的內容。

日產汽車近年來遭受一系列打擊，包括戈恩被捕和隨之而來的內部動盪，以及銷售量暴跌，還有COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情和供應鏈中斷的影響。