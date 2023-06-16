大考中心今(16)日發布最新公告，112學年度分科測驗訂於7月12日及7月13 日舉行，報名日期至6月19日下午5時截止。身心障礙及重大傷病考生申請一般項目、輔具項目應考服務，一律使用網路申請，申請受理期間至6月19日下午5時截止。

大考中心提醒個別報名考生，便利商店繳費期限至 6月16日夜間12時止；臨 櫃（含票據）繳費或匯款轉帳於6月19日下午3時30分截止；自動櫃員機（ATM）、網路ATM繳費於6月19日夜間12時截止。應屆畢業生尚未取得畢業證書者，請一律經由原就讀學校集體報名。已取得畢業證書者，則可選擇採用學校集體報名或個別報名。

大考中心表示，身心障礙及重大傷病考生申請一般項目、輔具項目應考服務，一律使用網路申請，申請受理期間至6月19日下午5時截止。

大考中心指出，自111學年度起，不再寄發各類應考服務項目審查結果，請考生自行至大考中心網站分科測驗「試務專區」查覽或列印。開放審查結果查詢日期，特殊項目為 6月23日；一般、輔具項目為7月6日。

大考中心提到，有關112學年度分科測驗題型、答題卷簽名注意事項、試場規則及違規處理辦法，以及學測成績使用於分發入學採計之成績表示等，皆載於112學年度考試簡章，請考生考試前務必詳閱考試簡章

大考中心強調，嚴重特殊傳染性肺炎（COVID-19）於5月1起調整為第四類傳染病，但疫情傳播風險持續，且目前流感及腸病毒皆處流行期，請考生避免到人群聚集處，並做好個人健康管理。大考中心視疫情變化，配合衛生福利部疾病管制署及教育部規範進行必要之調整與試務安排，敬請考生及家長留意公告訊息。