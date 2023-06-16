知名東大門夜市假日人潮爆滿，縣府自2015年規劃國防武器的陳展空間，展示空軍F-5E戰機、海軍陸戰隊榭樹飛彈、陸軍M-41戰車、M-42防砲車、155加農砲、105榴砲等各式退役裝備，並編預算近日重新上漆後煥然一新，吸引遊客好奇拍照。

花蓮市東大門夜市是全國唯一公辦夜市，園區內設置有無障礙廁所、哺乳室、借問站、全區廣播及多座共食區等設施，落實使用環保餐具、垃圾分類回收、改善油煙、乾淨公廁等多項政策指標，獲經濟部舉辦「優良市集樂活名攤」4星優良市集，是國內外旅人造訪花蓮時必去的觀光熱點。

東大門夜市除役武器重新上漆，引起遊客好奇圍觀。（花蓮縣府提供／王志偉花蓮傳真）

除了美味小吃，東大門夜市旁規劃有國軍裝備展示場地，涵括陸、海、空三軍，展區內的每一項除役軍武，都有其為國家奉獻的光榮歷史與故事，展示區結合全民國防教育理念，讓前往民眾，除對花蓮有深度文化之旅外，更能瞭解國軍武器的背景，對於凝聚全民國防共識，有相當程度的提升。

東大門夜市除役武器重新上漆，引起遊客好奇圍觀。（花蓮縣府提供／王志偉花蓮傳真）

縣府說，這些參與保家衛國的各項軍事裝備、文物保存，全都是國人共同擁有的「無價資產」，縣府每年編列預算維護及修繕展區的除役軍武，期盼民眾能藉由參展來達到全民國防走入鄉里，讓國人更加關注國防議題，支持國防施政來凝結軍民向心力，讓台灣能有自我防護的軍事力量。