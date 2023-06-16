花蓮縣議會今(16)日召開預算審查爭議記者會，會中將延審責任歸咎於行政機關，恐導致花蓮縣從中央爭取來的寶貴經費遭到刪減，甚至影響後續花蓮縣府向中央各部會爭取經費的機會，對於花蓮縣政長遠發展及鄉親權益，均造成極其不利的影響。縣府下午發出6大聲明表示遺憾，並呼籲預算能夠早日審議完成，維護花蓮鄉親應有的權益。

一、花蓮縣議會自一月份第一次臨時會議即以「延審」，拖延鄉親權益事項，日前定期大會再度上演「延審」，其中大多皆屬中央補助款，業經中央主管機關嚴審方核定，且均明訂有執行方式、作業規範及施作地點等規定，執行亦有其時間限制，縣議會本應就議案本身進行理性監督，中央補助款預算許多為競爭型計畫，遭到拖延不僅將造成後續執行困難，導致從中央爭取來的寶貴經費竟遭到刪減，甚至影響後續花蓮縣政府向中央各部會爭取經費的機會，對於花蓮縣政長遠發展及鄉親權益，均造成極其不利的影響。

二、今年以來，縣議會連續多次以相同手法，對縣府預算卡關，全縣花蓮鄉親皆看在眼裡，請縣議會不要本末倒置、顛倒是非，對縣府做出情緒性的不實指控。尤其，近期兩次臨會與定期大會縣府提案共181案，其中多為中央核定補助花蓮的重要經費，涵蓋災害復建、有機農業驗證、社會福利、地方建設等重要民生提案，且都有其時效性，逾期將對花蓮人民權益造成重大損害，且近今仍有臨會43案、定會38案未審，未審案件高達81案，已經創下地方民意機關制肘行政機關的惡例。

三、本次遭到刪除之111年度地方創生公有建築整備活化補助「洄瀾永續未來市」及「洄瀾藝匠創生館」等兩案經費約1,857萬餘元，屬於國發會的競爭型計畫，內容主要為資本門修繕，從收文到送案僅1個月，不僅時間有限，且屬競爭型計畫需要有亮點團隊方有獲選可能，青發中心為爭取花蓮建設結合地方創生團隊提出營運計畫，並從眾多計畫中勝出，已是不易。而其他縣市也是循相關模式辦理，原訂待計畫核定後，營運一年再行公開遴選，並非黑箱操作，如今預算無端遭刪除，不僅重創花蓮青創發展，更不利往後縣府向中央爭取預算。

四、有關民眾向縣議會反應預算延審部分。縣府指出，人民享有言論自由，選民就選舉出的行政首長、民意代表自有陳述意見之自由。況且，農民團體捍衛農民權益，挺身說出真心話，率先對縣議會發難，純屬其個人言論自由，縣府無從制止，尊重鄉親言論權益。縣府鄭重呼籲花蓮縣議會傾聽來自最基層人民的心聲，盡速審議預算，雙方攜手將花蓮縣各項重要軟硬體建設逐步到位，讓花蓮縣擁有青壯年返鄉發展就業的機會，健全社會福利讓長者在此安心頤養天年，照護弱勢走出經濟困境，讓花蓮縣政朝正向發展。

五、縣議會發伂新聞稿竟對縣府不實指控，完全並非事實，已超過言論自由範圍，勿因為農民團體為其他其權益發聲，就給縣府扣帽子，做法實不足取。花蓮縣政府重申，縣府非常重視議員先進們在縣政上的各項寶貴建言，花蓮在各項建設發展先天上普遍不如西部城市資源充沛，因此更需要向中央部會爭取經費挹注，中央核定補助經費將可減輕花蓮財政負擔，讓花蓮能將更多資源能用於各項建設與社會福利上。

六、縣府同時強調，縣長施政一路走來，堅持以民意為依歸，以花蓮人民權益為優先。倘縣議會不積極面對農民團體底層的農民心聲，竟然倒果為因並將矛頭指責縣府，完全混淆視聽，縣議會應該適可而止。呼籲縣議會在每次定期大會及臨時會都能將各項預算審議完畢，避免將未審議完成的預算延至下一會期，損害花蓮鄉親權益，縣府相關局處首長及同仁都會列席報告，向議員先進報告各項預算提案，即便是挑燈夜戰審議也會出席，只盼讓預算能夠早日審議完成，維護花蓮鄉親應有的權益。