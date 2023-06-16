水餃是台灣人冰箱裡的常備食物，一名網友抱怨，明明依照包裝上的教學煮水餃，結果煮了30顆卻破了22顆，讓他覺得相當納悶，對此，有許多過來人分享自己的料理經驗，也有水餃業者分享撇步，煮水餃加水或煮太久，都會導致水餃皮爛掉。

原PO昨日在PTT八卦板發文表示，他煮水餃時依照包裝上的教學，水滾第一次時加半碗冷水，等到水滾第二次時再加半碗冷水，第三次水滾時計時1分30秒起鍋，沒想到煮了30顆竟然有22顆都破掉，無奈的他只好上網發文請益，「要如何煮才不會把水餃煮破？」

對此，網友紛紛留言，「瞎子煮水餃都沒你這麼會破吧，怎麼煮的」、「我煮40顆頂多破一顆，你該不會沒等水滾」、「叫媽媽煮」，也有不少人提供煮水餃的撇步，「滾水入餃，加蓋煮6分鐘，開蓋煮1分半」、「冷凍水餃冷水下鍋，現包的水滾下鍋」、「直接擺在盤子上蒸熟，輕鬆簡單」。

事實上，過去有業者發文分享妙招，能煮出皮Q又不會破的水餃，首先是水餃不要退冰，等到水「大滾」再入鍋，接著用湯勺的背面輕輕推攪10秒左右，確保水餃不會沾鍋才蓋上鍋蓋，注意要留一個縫隙，這時將火力調為中火再煮7分鐘，過程中切忌加水或煮太久，否則會導致水餃皮爛掉。