中國大陸外交部發言人汪文斌16日主持例行記者會。在回應有關白宮國安會印太事務協調官坎貝爾、國務院亞太事務助卿康達就布林肯訪中相關言論提問時，汪文斌表示，大陸國家主席習近平多次指出，中美關係不應該是你輸我贏、你興我衰的零和博弈。雙方應該正確看待對方內外政策和戰略意圖，堅持相互尊重、和平共處、合作共贏，找到兩個大國的正確相處之道，這不僅符合兩國人民利益，也是國際社會普遍期待。

汪文斌指出，美國將中國視為最主要競爭對手和最重大地緣政治挑戰，這是對中國的嚴重誤判。中美在經貿等領域存在一些競爭，但不能搞你輸我贏的惡性競爭，更不能打著競爭的幌子行遏制打壓之實，剝奪中國的正當發展權利，這不是所謂的負責任競爭，而是極不負責任的霸道行徑，只會將中美推向對抗，將世界推向分裂。

汪文斌再次強調，美方不要幻想從實力地位出發和中國打交道，中美兩國必須在相互尊重、平等相待的基礎上發展彼此關係，尊重彼此在歷史文化、社會制度、發展道路上的不同，照顧彼此核心利益和重大關切。

汪文斌說，美方總是講中美要開展對話溝通，要為中美關係加裝護欄兜底，中方對話溝通的大門是敞開的，兩國的溝通也一直沒有中斷，溝通要解決雙方的關切，要有實際效果，解決問題，不能一邊溝通一邊損害對方利益，不能說一套做一套。中方再次敦促美方將拜登總統作出的積極表態落到實處，停止干涉中國內政、損害中方利益，停止對華遏制打壓，同中方相向而行，排除障礙，創造條件，推動中美關係逐步重回穩定發展軌道。