大陸國防部新聞局副局長、新聞發言人張曉剛16日就近期涉軍問題答記者問，被問到中俄兩軍在太平洋西部、日本海、東海相關空域組織聯合空中戰略巡航後，被一些國家表達關切和擔憂，

對此，張曉剛回應，6月6日、7日，中俄兩軍組織實施2023年度例行性聯合空中戰略巡航。這是自2019年以來兩軍聯合組織實施的第6次戰略巡航，有效檢驗提升了兩國空軍協作水準。此次行動不針對第三方，與當前國際和地區局勢無關。