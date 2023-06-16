2023 BE HEROES經典籃球賽將於7月1日在彰化體育館登場，這次將喊出「新球效應」作為口號，明星藍、白兩隊，也就是中華男籃培訓隊與世大運男籃代表隊正面交鋒，兩隊名單也在16日公布，即日起可以到年代售票系統開始搶票了。

明星藍隊將由劉錚領軍，隊友包含陳冠全、曾祥鈞、李愷諺、盧峻翔、阿巴西、曾文鼎、吳永盛、李德威、周桂羽、謝亞軒、周伯勳、戴維斯、李啟瑋、王皓吉與阿提諾；明星白隊則有游艾喆、張鎮衙、林正、呂威霆、邱子軒、蘇文儒、林俊吉、朱雲豪、劉丞勳、蔡宸綱、韓杰諭與高錦瑋。

「我跟明星白隊總教練劉孟竹已經糾纏很久了，這次又遇上了，希望能夠藉由這次比賽，可以讓每個球員找到各自定位，」明星藍隊兼中華男籃總教練桑茂森表示，「我想這次陣容以老中青都有為主，就是希望可以帶來傳承效果，幫助更多年輕球員進步。」

身為參加BE HEROES經典籃球賽經驗最豐富(4次)的吳永盛表示，自己很開心也很榮幸可以投入中華隊訓練，也讓這個暑假可以過得更充實，「畢竟我可以跟台灣最好球員一起練球，到了場上沒有學長或學弟的問題，就是努力打出好球，帶給進場球迷精彩比賽。」