獲民進黨禮讓參選立委的社民黨台北市議員苗博雅，與國民黨激烈交鋒，今(16)先在臉書批評國民黨參選人羅智強喊「政黨輪替」是蹭柯自救、沒有原則，再酸徐巧芯「不看法律說故事、腦補問政」；國民黨立委參選人、市議員徐巧芯也反批，苗博雅放棄小黨最重要的不分區立委提名也是「蹭賴自救」，手刃自己的社民黨發展，還稱苗是「踩在簡舒培與謝佩芬的政治屍體上往前走，血淋淋的雙手配上道貌岸然的嘴臉，這才是真實的苗博雅吧。」

苗博雅今在臉書酸羅智強是「亂竄小強」，批羅推動「蹭柯自救」的腳步不會停，國民黨總統候選人持續被自己小雞掏空、看衰的進度也不會停，「小強這麼沒有原則，只要反綠，誰來都可以，以後會不會變成『只要能下架民進黨，就算是共產黨來也可以』呢？」

徐巧芯隨後也發文反批，「說別人是很行，但請問苗博雅自己的原則又在哪？」指出苗自己是社民黨，加入了民進黨的「民主大聯盟」，甚至放棄了小黨最重要的不分區立委提名，難道不是一種「蹭賴自救」嗎？難道不是為了讓自己參選，手刃自己的社民黨發展嗎？

徐巧芯用苗博雅的原話反嗆，「我好奇的是，既然苗博雅這麼沒有原則，只要反藍，誰來都可以，以後會不會變成『只要能下架國民黨，就算是社民黨不提名不分區立委也可以？』嗯，還真的可以，還已經成為事實。」

徐巧芯也說，民進黨立委參選人許淑華也跑去問柯文哲「要不要支持我」，這算不算「蹭柯、沒有原則、棄賴保柯」？是不是民進黨該黨紀處分了呀？

隨後苗博雅也在徐巧芯的臉書留言再嗆，「徐巧芯，從看圖說故事，進化到不看法律說故事，你的專長是腦補問政嗎？」指出依選罷法規定，小黨要提不分區名單，需要先前選舉跨過2%門檻，或提名10個區域候選人（200萬報名費），社民黨目前還沒拿到不分區門票，無法提不分區名單，這是法律規定對小黨太嚴苛的無奈，跟我的原則有什麼關係？法又不是我訂的。

徐巧芯也再度發文回應苗博雅，「按照法律，如果真的有心爭取，提名10個區域候選人就好了呀，喔，我忘了你們家范雲早就跑去民進黨做不分區，連不分區都要當人家的，有什麼骨氣，這是事實可不是你說的腦補」。指出過去時力、親民黨、民眾黨等都能提名10席區域以爭取不分區，「就只有社民黨的你在那邊哭說兩百萬好多付不出來，關我什麼事？事實上是怕提名了區域立委會影響妳心心念念民進黨的選票才是事實吧。」她也質疑，苗博雅不敢回應許淑華蹭柯的部分，「不就是怕民進黨對妳不高興嗎？」

徐巧芯直嗆，堂堂「社會民主黨」的招牌已如往日雲煙，如今手刃提拔自己的政黨；為了選舉利益成為了民進黨的奴隸，踩在簡舒培與謝佩芬的政治屍體上往前走，血淋淋的雙手配上道貌岸然的嘴臉，這才是真實的苗博雅吧。