攝護腺癌是男性獨有癌症，為國內10大癌症死因第5名，發生率與死亡率有逐年上升趨勢。營養師劉怡里表示，想要預防攝護腺病變及保養攝護腺，飲食上要注意3個重點，包括低脂飲食、攝取好油及吃紅色食物。其中，她表示，紅色食物富含茄紅素，一周至少要攝取大於兩次，一次稱為一份，也就是一周要吃到至少兩碗的量。但建議不要生吃，最好加油炒才能把吸收率提高。

營養師劉怡里在《聚焦2.0》節目上分享，如何從飲食方面預防攝護腺癌。首先是低脂飲食，她表示，高油飲食會造成體內自由基增加，並使發炎指數上升，從而導致罹患攝護腺癌的風險。

其次是攝取好油，劉怡里說明，所謂的好油，其一指的是植物油，因此炒菜時要用植物油，如橄欖油、苦茶油等做為烹調用油，取代豬油或牛油等富含飽和脂肪酸的油脂；另外則是魚油，她特別推薦3種魚，包括鯖魚、鮭魚及秋刀魚，這些魚不僅體型較小，且富含Omega-3多元不飽和脂肪酸。

再來是食用紅色的食物，劉怡里表示，紅色食物富含茄紅素，屬於類胡蘿蔔素的一種。根據文獻建議，一周至少要食用紅色食物大於兩次。她解釋，一次稱為一份，大約就是一飯碗的量，也就是一周要吃到至少兩飯碗的份量。

劉怡里進一步說明，像胡蘿蔔就屬於富含類胡蘿蔔素的食物來源，其茄紅素含量很高，但建議不要生吃。由於類胡蘿蔔素屬於脂溶性物質，加油炒才能提高吸收率。另外，有些人喜歡早上將胡蘿蔔打成養生飲來喝，她建議在其中加入如堅果或是黑芝麻類等油脂，才能帶出胡蘿蔔素，增加吸收率。

除此，劉怡里表示，生吃番茄好處是維生素C高，但熟吃營養價值更高；若嫌烹煮麻煩，建議可搭配堅果食用，或和牛奶、豆漿一起喝，有助提高吸收率。她還特別推薦番茄炒蛋這道菜，是保養攝護腺很好的料理。蛋不僅營養價值高，且含有油脂，可提高類蘿蔔素的吸收效率。另外，夏天常會吃些芒果或西瓜，她建議要飯後馬上吃，因為其中的油脂能幫助類胡蘿蔔素吸收。

營養師陳宗裕也曾在臉書專頁提到，保養攝護腺的3個營養建議。首先是礦物質鋅，其能抑制、延緩攝護腺肥大，食材有海鮮類、堅果、花生、動物肝臟等；另外為礦物質硒，能增加抗氧化力、減少發炎，食材如海鮮、牛肉、堅果等；再來是植化素，如茄紅素、薑黃等皆具抗氧化效果，也可預防攝護腺體的增生或者治療。在文獻中也有提及蔓越莓、南瓜等，有預防攝護腺肥大的效果。