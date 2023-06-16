112學年度新北市公立高級中等學校優先免試入學錄取學生15日完成報到，新北市教育局表示，此次31所招生學校、名額2876名，各國中學生報名人數為1萬1386人，共錄取2849人，總錄取率為25.02％；在特殊生外加名額2％部分亦錄取110人。經統計報到人數計2883人，總報到率高達97.37％。

其中華僑高中、中和高中、新店高中、林口高中、海山高中、三重高中、永平高中、樹林高中、明德高中、金山高中、安康高中、丹鳳高中、清水高中、錦和高中、光復高中、竹圍高中、泰山高中、三重商工、新北高工、鶯歌工商共20校報到率高達97％至100％。

安康高中國中部學生曾苡寧，以公立優先免試入學錄取安康高中。校長謝順榮對此表示，曾苡寧同學相當認真、學習表現優秀。國九時加入技藝班，代表學校參加新北市技藝競賽餐旅職群餐飲服務技術主題，獲得第五名佳績，也榮獲新北市技藝教育績優學生的殊榮，更報考各種高中入學管道，均獲高分錄取，如技優甄審、五專優免、公私立優免等，仍選擇學校高中部就讀，希望就近就讀、學習穩定。

明德高中國中部學生黃芷瑩，錄取明德高中高中部，學校設有數理鑑識實驗班，設備齊全、課程強調實作、培養思考及發現問題的能力。黃芷瑩在考量地理因素後，選擇母校繼續就讀高中，希望藉由實驗班豐富的課程充實自己的學習歷程。

教育局表示，新北市自104學年度起辦理高級中等學校優先免試入學，並自107學年度擴大辦理，讓國中畢業生有機會優先就近就讀社區高中職，落實「在地就學」，另為鼓勵就近入學，特別提供會考績優獎學金，若成績達2A＋＋至5A＋＋，選讀本市公立高中職學校，將依學校類別核發2萬至11萬元。