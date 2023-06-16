正妹洗菜（本名：王宇君）因外型神似哈薩克女子排球選手莎賓娜，因此有「台版莎賓娜」之稱，大學時曾是籃球校隊，近年在《全明星運動會》第2季中表現亮眼，擁有甜美嗓音的她也推出單曲，目前活躍於校園活動表演；近日她在社群平台透露身體出了狀況，令粉絲相當擔心。

洗菜昨（15日）在Instagram透露好久沒有打球的原因，「其實也不是什麼特別嚴重的原因，只是最近身體出了一點狀況，七月要開刀，這陣子打針吃藥的副作用讓我整個人是真的來到最低潮的狀態，不知道怎麼形容，但就是感覺不太好」，她表示以前一個禮拜有三、四天會去打球，現在沒有籃球的日子等於沒有快樂，連作夢都夢到在打籃球，洗菜也和粉絲喊話「但別擔心我沒事！我有很努力的把自己照顧好，好好的善待自己，是所有無能為力的狀態裡最該做好的事情，我們都要加油」。

貼文獲1.7萬人按讚，小豬黃沐妍回「早日康復」，女星雷艾美鼓勵「拍拍」，男星鼓鼓也留言「洗菜要順利平安」，許多網友也表示「妳是最棒的！」、「給妳一個大擁抱！」、「沒問題，等妳健康回歸！」、「希望身體快快好起 prayer to you」、「期待最美最強的洗菜回歸」、「妳要好好的欸」、「早日康復！我們會一直陪著妳的」。據《TVBS新聞網》報導，經紀人透露洗菜健康檢查時發現有子宮肌瘤，將開刀處理。