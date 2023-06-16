歐盟委員會15日宣布採取行動，將強制禁止成員國採用華為和中興通訊的技術和設備建網。對此，大陸外交部發言人汪文斌16日在回應相關提問時表示，歐盟委員會說華為、中興等大陸通訊企業存在安全風險，卻拿不出任何證據，這是典型的有罪推定、中方對此堅決反對。

汪文斌進一步表示，事實是華為、中興等大陸通訊企業在歐洲營運多年，不僅從未危害歐洲國家安全，而且有力促進了歐洲電信領域發展，創造了可觀的經濟社會效益。

他說，歐盟委員會在沒有法律依據和事實證據的情況下，公開指定單個企業為高風險供應商，這有違法治精神，也是對歐方一貫標榜的市場經濟、自由貿易、公平競爭原則的公然違背。強烈敦促歐盟遵守國際經貿規則，避免泛政治化、泛安全化，不得以安全為名，行打壓他國企業之實。

歐盟委員會稍早表示，將華為、中興排除在5G網路之外合理合法，認為相較其他5G供應商而言，華為、中興明顯構成更高的風險，歐委會將不再採購上述公司設備，又指部分成員國透過限制措施，或將華為與中興通訊排除在5G建設之外，屬於合理決定。

歐盟內部市場事務專員布雷頓則向歐盟27個成員國和電信業者呼籲，行動網路應排除使用華為與中興通訊的設備。