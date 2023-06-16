首度舉辦的「2023 BC柏釧 BE HEROES國中六校菁英籃球邀請賽」昨天在彰化縣成功高中體育館正式開幕，典禮上邀請到彰化縣議長謝典林聯合服務處主任邱景豐、成功高中校長林克修、展逸國際企業股份有限公司董事長張憲銘及效力於福爾摩沙台新夢想家球星楊盛硯，一同齊聚共襄盛舉，勉勵小選手互相切磋交流，以球會友。

為提供優良運動環境，彰化縣成功高中近期將體育館木地板翻新，校長林克修強調，對選手的關心與重視就是在行政端做到最好，將該有的規格做到位，任何細節都不能疏忽，「我們要打造一個非常好的生態系，不管是場館、設備、教練等等，會在學校發生的任何事都要盡可能給予後勤支援。」

不只是校方全力支持，此次賽事BE HEROES攜手彰化縣政府、彰化縣議會與彰化縣體育會，為彰化、中部基層籃球盡一份力。成功高中教練戴致昌即表示，非常感謝議長謝典林協助爭取舉辦此邀請賽，給成功高中機會看到各地的國中籃球人才，也期許小球員透過與111學年度JHBL二連霸球隊金華國中切磋，刺激自己突破、成長，目標把優秀球員留在彰化，持續培育在地好手。

出身彰化縣溪湖國小、溪湖國中的在地球星楊盛硯，今天在開幕典禮問答橋段，分享自己一路成為職業球員的心路歷程，鼓勵小球員不要受上場時間影響，「想追夢就努力去拼。」

楊盛硯坦言，自己學生時期時，還沒有這麼多盃賽可以參加，這次既然有六校邀請賽來到彰化，小球員更應該把握機會與彼此交流，「這幾年有越來越多所彰化國中能在甲組八強佔有一席之地，成功高中也將挑戰甲級舞台，基層培育方面受到更多重視，球員若是想繼續朝籃球路發展，相信會有許多機會。」

首日賽果，A組部分由地主彰化縣溪湖國中及新北市永和國中分居一、二闖進第二輪賽事，B組則是台北市金華國中及彰化縣永靖國中出線。明日早上九點開始，兩組將進行交叉對戰，最終冠軍獎落誰家，即將揭曉。BC柏釧 BE HEROES國中六校菁英籃球邀請賽特別感謝贊助夥伴BC柏釧、台塑生醫、S702黃金成長素、H2U永悅健康，大力支持，才能讓賽事順利舉行。