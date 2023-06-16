大陸實境秀節目《乘風2023》（原名：乘風破浪的姐姐，以下稱浪姐4）開播後話題不斷，其中離婚不久的女星吳倩，一直表現沒自信的樣子，原本讓觀眾很不捨，但被挖出在其他節目變得伶牙俐齒，遭質疑是雙面人，隨後就自行宣布退賽，引起網友砲轟她低情商；豈料，吳倩決定吐真相，今（16日）透過工作室證實她5月24日至5月31日都在住院，身體出狀況才停工。

吳倩參加《浪姐4》努力跳脫演員框架，先前也傳出她在第三次公演後順利晉級，但她一直在螢幕上呈現不自信的模樣，更曾淚崩形容自己不配站在這個舞台，讓網友不明白她為何繼續參賽；有人挖出吳倩在其他節目的表現，卻是相當有自信，講話超犀利，完全像是兩個人，被冠上「雙面人」。

而吳倩人設受到質疑後，網上又瘋傳她自行宣布退賽，紛紛認為她「低情商」，對她佔了晉級名額隨便就不繼續很不認同；但吳倩工作室今日正式發聲，表示吳倩雙眼視力在矯正手術後沒妥善休息，引起一系列不良反應，才暫別《浪姐4》，也停止其他工作，目前需要安心休養。

吳倩工作室除了發聲明外，也上傳吳倩的出院記錄，明確寫著吳倩在5月24日至5月31日都在醫院住院，所以沒有參加《浪姐4》錄製和電視劇《三分野》宣傳活動；許多粉絲也跳出來留言支持，「罵吳倩的人該道歉了吧」、「滿心疼她的，獨自扛了多少謾罵」、「說她低情商、情緒不穩定的人必須道歉，在螢幕背後腦補別人有趣嗎？」、「希望吳倩好好休息，加油」。