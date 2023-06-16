《菸害防制法》修正案於今年3月22日上路，內容包含全面禁止電子煙、納管加熱菸，並且將吸菸合法年齡上修至20歲。台北市議會也制定《新興菸品管理自治條例》，明定電子煙不得進入校園。不過國民黨台北市議員李明賢就指出，雖然法規有所規範，但每年仍舊會在校園查獲電子煙，因此要求教育局研擬相關配套措施。

國民黨台北市議員李明賢質疑，中央《菸害防制法》修正案於今年3月22日上路，北市議會制定的《新興菸品管理自治條例》也於3月底公告實施，但電子煙仍舊於校園中流竄，因此要求教育局研擬出明確的配套措施。（本報資料照）

李明賢指出，台北市議會於2021年11月三讀通過《新興菸品管理自治條例》，並於今年3月底公告實施，內文明定電子煙等新興菸品在校園內禁止使用，不過至今仍有在校園中查獲電子煙的紀錄，對照往年數量並無明顯降低。李明賢說，最新統計2022學年度，統計至2023年3月止，北市仍查獲國小6件、國中49件、高中179件電子煙案例。

對此北市府教育局也回應，國健署針對青少年吸菸行為調查，高中學生在電子煙的使用確實有上升，因此已經訂定「台北市高級中等以下學校菸害防制計畫」，跨局處合作以以「事前防制教育」、「打造無菸校園」及「協助戒菸輔導」三大面向推動防制工作。

教育局說，從源頭納入課程與教學，認識新興菸品並釐清觀念以避免誤用；再透過加強查核機制，營造無菸社區，擴大無菸學習環境；培訓種子教師，針對已接觸菸品之學生進行學校戒菸輔導，並結合家庭教育共同努力，引進醫療系統支持，協助學校提升學生戒菸成功率。

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