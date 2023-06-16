同時，日經指數10周周線都呈現上揚趨勢，是11年以來最長的一段時間。自4月波段起漲點算起，日經漲幅約2成，今年迄今的漲幅，更是超過3成。

雖然通膨還是有過高之虞，一如外界普遍預估，日本央行16日還是繼續實施超寬鬆貨幣政策。主要的原因是，央行還是以經濟成長為主，希望能在全球不景氣環境下能看見真正復甦。

個股中，佳能大漲4.93%，因宣布啟動庫藏股計畫。競爭對手奧林巴斯也大漲了3.8%。同時，日本航空大漲4.41%衝到3年多新高，化妝品製造商資生堂也飆升5.27%。