南台灣進入汛期2個月，曾文水庫集水區儘管尚未遇上真正的豪大雨，2個月來仍累積近500毫米可觀雨量，共進帳5700萬噸，蓄水率回升逼近14％，南化水庫持續從高雄旗山溪越域引水，水庫蓄水率已回升飆破5成。

南台灣近日受梅雨鋒面侵襲，連日平地明顯降雨，民眾更期待雨水下進水庫，但目前為止可能要失望了。曾文水庫15、16日2天累積不到3毫米，烏山頭水庫2天僅有3.5毫米，南化水庫只有15日下了7.3毫米，16日掛零。

水庫期待解渴又落空，截至16日下午4時止，曾文水庫蓄水率13.94％，為50年來第7低，南區水資源局表示汛期以來的零星降雨仍累積可觀入流量，南區水資源局統計曾文水庫5、6月降雨量共有487毫米，累計進帳5712萬噸。

南化水庫集水區雖降雨少，卻因高雄雨水豐沛，旗山溪川流量大增，越域引水奏功，每日引水量250多萬噸，高於台南市用水量，水庫蓄水率持續直線回升，已達5成2，為30年來第6低。

南水局表示，台南水情燈號稍回穩，日前從減量供水的橙燈轉減壓供水的黃燈，二期稻作也決定維持供灌，都是南台灣進入汛期以來的好消息。曾文水庫集水區因連日降雨，山區土壤已濕潤，未來雨水入流水庫會更快，若6月梅雨未能餵飽水庫，還需期待7、8月的颱風雨。