國內政壇性騷連環爆，國民黨今日傳出中部立委「男男性騷案」，疑似在黨團宴請媒體場合中，一位男性國民黨立委在男記者離席時熱情告別，肢體動作引起當事人不快，對此，國民黨文傳會主委林寬裕強調，黨中央近日確實有收到新的申訴案件，目前總計約有5、6件。
國民黨今爆出「男男性騷案」，一名中部男立委涉嫌對男記者肢體騷擾，據了解，該場合是在立法院國民黨團約記者唱歌，當天有不少立委出席，結果一名男記者要先行離席時，男立委熱情拜別，但肢體上卻讓他感到不愉快感，經查才發現竟是同志圈的性暗示。
林寬裕表示，黨中央近日確有收到新的申訴案件，但他強調，對於所有已進入程序的案件，他無法針對特定個案說明，也無法證實或否認。
林寬裕指出，包括國民黨立委傅崐萁、國民黨智庫性騷案在內，目前總計約有5、6個案件，有些是媒體已經報導過的個案，有些尚未曝光，基於尊重並保護受害者，必須保密。
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