新竹市區驚見「活春宮」，上周日有民眾拍到，有兩名看起來十分年輕的男女，在護城河旁府後街停車場的樓梯上，穿著衣服做出疑似活春宮的動作，讓網友驚呼「沒錢去旅館嗎」、「年輕人找刺激」也疑惑是否有觸法？對此，警方表示，獲報後前往現場未發現不雅情事，也向2人告誡勿有不法行為。

事件發生在上周日，有兩名看起來十分年輕的男女，坐在護城河旁府後街停車場的樓梯上放閃，兩人雖穿著衣服，但女子坐在男子身上下動，疑似在公眾場合直接上演活春宮，過程也被眼尖的網友錄影，並貼到網路社群上，拍攝者最後還說「年輕人終究是年輕人」，也有網友馬上看出，地點就在新竹市府後街停車場的樓梯上方。

對此，警方表示，本案發生在6月11日，傍晚5點多接獲民眾報案，指該場所有人有不雅行為發生，經派員前往查處後，並未發現有不雅情事，並現場告誡在場人勿有不法行為。

至於是否有觸法？警方則表示，經檢視網路流傳影片，並未有觸法行為，也呼籲民眾在公共場所勿有越矩、不雅行為，以免涉及違法行為。

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