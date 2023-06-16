今年韓國旅客來台人數居外籍旅客第2名，交通部觀光局近日前往韓國首爾舉辦觀光推廣會，將多元豐富的台灣特色帶進首爾，在韓國復刻道地台灣味，目標2年內互訪達300萬人次。觀光局今公布未來1年的韓國市場觀光代言人，為演過知名影集《魷魚遊戲》的男星魏嘏雋，他將在6月下旬造訪台灣拍攝觀光宣傳影片。

2019年韓國旅客來台突破124萬人次，創下歷史新高，為當年度外國旅客來台市場第4名，今年第1季更居來台市場之冠。根據韓國主流趨勢調查單位Open Survey的「2022年旅遊趨勢報告」顯示，民眾選擇疫後海外旅遊目的地主要因素為「距離短」，尤其是「像國內旅遊，能夠隨時輕鬆出發的簡單旅行」的需求正在增加；韓國網路上有關「台灣旅行」的關鍵字搜尋自2022年下半年起急遽上升，其中以19至39歲客群興趣最強。

觀光局長張錫聰表示，為衝刺今年來台旅客達600萬人次，觀光局推出「加速擴大吸引國際觀光客方案」，歡迎旅行社與自由行旅客運用獎勵優惠措施訪台觀光旅遊，一定可以體驗真正的「台灣族 大滿足」，也積極放送台灣獨特的美食、樂活、生態之美，希望延續韓國民眾來台熱潮。

張錫聰也正式宣布，2023年度韓國市場觀光代言人為魏嘏雋，會在6月下旬造訪台灣拍攝觀光宣傳影片，請旅客一起期待與魏嘏雋在台灣相會。