徐旭東表示，主要是保護顧客權益，國泰世華銀行也是個大企業，我們也不小，「坐下來談一下就好。」
國泰世華銀今臨時宣布，因SOGO「單方面」聲請通知國泰世華銀將於8月15日終止策略聯盟合約，導致合約將在8月15日有所異動，法院仍在審理中，國泰世華今臨時宣布，將換發CUBE卡給近60萬張SOGO卡友。
對合約期間共識問題，導致合約將在8月15日有所異動，SOGO百貨提出仲裁。
遠東SOGO百貨通知國泰世華銀行於8月15日結束聯名卡合約。遠東集團董事長徐旭東16日表示，與國泰世華銀行的合約是歷史性的，時間都過了20年，「坐下來談一談就好」，兩邊都有各自的客人，「無限期的合約一定要調整」。
徐旭東表示，主要是保護顧客權益，國泰世華銀行也是個大企業，我們也不小，「坐下來談一下就好。」
國泰世華銀今臨時宣布，因SOGO「單方面」聲請通知國泰世華銀將於8月15日終止策略聯盟合約，導致合約將在8月15日有所異動，法院仍在審理中，國泰世華今臨時宣布，將換發CUBE卡給近60萬張SOGO卡友。
對合約期間共識問題，導致合約將在8月15日有所異動，SOGO百貨提出仲裁。
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