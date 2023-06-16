徐旭東表示，主要是保護顧客權益，國泰世華銀行也是個大企業，我們也不小，「坐下來談一下就好。」

國泰世華銀今臨時宣布，因SOGO「單方面」聲請通知國泰世華銀將於8月15日終止策略聯盟合約，導致合約將在8月15日有所異動，法院仍在審理中，國泰世華今臨時宣布，將換發CUBE卡給近60萬張SOGO卡友。

對合約期間共識問題，導致合約將在8月15日有所異動，SOGO百貨提出仲裁。