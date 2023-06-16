中國大陸外交部發言人汪文斌16日主持例行記者會。有記者提問，美國前國務卿季辛吉表示，如果緊張局勢繼續發展下去，台海很可能會發生軍事衝突。他希望通過對話緩和事態，對此，汪文斌回應，美方應尊重中方核心關切，停止干涉中國內政，停止以競爭為名損害中方主權、安全、發展利益。

汪文斌表示，中美關係對中美兩國和世界都具有重大意義，中方始終遵循大陸國家主席習近平提出的相互尊重、和平共處、合作共贏原則看待和處理中美關係。美方應尊重中方核心關切，停止干涉中國內政，停止以競爭為名損害中方主權、安全、發展利益。

汪文斌希望美方採取實際行動，落實兩國元首峇里島會晤重要共識及美方的有關承諾，與中方相向而行，有效管控分歧，促進交流合作，推動中美關係止跌企穩，重回健康穩定發展軌道。

彭博社16日報導，季辛吉受訪時發出「最嚴厲的警告」，在於他認為中美間存在爆發戰爭的可能性。「按照目前的關係發展軌跡，我認為是可能發生一些軍事衝突的。」季辛吉隨後強調，中美「目前的關係軌跡必須改變」，兩國正「站在懸崖邊緣」（the top of a precipice），雙方都應該從對峙中後退一步。他補充說，他注意到了中美關係中的「外交正在回歸」。他此處指的是美國國務卿布林肯將於18日至19日訪中一事。