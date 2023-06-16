中華民國高中體育總會日前公布2023世界中學生代表隊名單，彰化縣員林農工李柏睿、彰化高商賴尹甯入選田徑U18組代表權，竹塘國中畢業校友黃詩涵也獲得參賽代表權，將於112年8月17日至8月29日，前往巴西里約熱內盧參賽，力拚為台灣爭光。

世界中學生運動會（Gymnasiade）是限13歲至17歲的在校中學生參加的國際綜合性運動會，彰化縣長王惠美恭賀縣內3位學子入選，期勉他們突破自我、再創佳績。

彰縣府教育處表示，員林農工李柏睿去年參加第4屆亞洲青年田徑錦標賽以10秒73榮獲銀牌，今年高三在全國中等學校運動會拿下100公尺銀牌、200公尺金牌及高男4X100公尺接力金牌，今年6月到韓國參加第5屆亞洲青年田徑錦標賽，榮獲青少男100公尺第五名及青少男200公尺第六名。

彰化高商賴尹甯專長在跨欄項目。（彰縣府提供／孫英哲彰化傳真）

彰化高商賴尹甯國中就讀信義國中小，在張櫻藍教練的帶領下，國三時就獲得全國中等學校運動會國女100公尺跨欄金牌以13秒86的成績打破大會紀錄，也在400公尺跨欄榮獲銀牌。

文武雙全的賴尹甯，高中選擇就讀國立彰化高商，在學校放學後才進行專長訓練，在第4屆亞洲青年田徑錦標賽以14秒24榮獲青少女100公尺跨欄銅牌，今年在全國中等學校運動會榮獲高女組100公尺跨欄金牌及400公尺跨欄項目銀牌的殊榮。

台中市惠文高中的黃詩涵，去年榮獲全中運高女組跳遠冠軍等殊榮。（彰縣府提供／孫英哲彰化傳真）

目前就讀台中市惠文高中的黃詩涵，就讀彰化竹塘國中時，雖然非體育班學生，但因運動會表現不俗被發掘，國二嘗試參加五項全能，便取得縣長盃國女組冠軍，後因受傷，於國三轉項至跳遠項目，於今年全中運榮獲高女組田徑跳遠銀牌，去年榮獲全中運高女組跳遠以及臺北市秋季全國田徑公開賽高女組跳遠、三級跳遠冠軍等殊榮。