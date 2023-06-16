國民黨總統參選人侯友宜16日出席黃埔建軍99周年活動，他事後在臉書表示，民主國家穩定基石就是來自「軍、公、教、警、消」為國家築起的基底，我們與國家生死相許，是一種神聖的承諾，但民進黨執政後鋪天蓋地大肆汙衊「軍公教是米蟲」，製造階級對立、激起族群仇恨。這樣的民進黨政府，你還能忍受下去嗎？

侯友宜今天在臉書以「不要錢、不要命、愛國家、愛百姓」為題，強調「我們血液裡都留著相同的黃埔精神！」

侯友宜說，今天是陸軍官校99周年校慶，長達一世紀以來，國軍懷抱著「親愛精誠」的愛國志節安內攘外；他出身警察，對於「親愛精誠」四字，格外有感情，警察大學也是以「誠」為校訓，警政署大門「親愛精誠」醒目的精神指標，與陸軍官校的校訓相互輝映，這代表著「軍警一家」同根同源的發展，所以他也能稱得上是黃埔大家庭的一份子，肝胆相照，就是「誠」的特質。

侯友宜說，公務生涯四十多載， 他深刻體認民主國家的穩定基石就是來自「軍、公、教、警、消」為國家築起的基底，我們與國家生死相許，是一種神聖的承諾，倘若國家遭遇任何敵人入侵，我們都會毫無懸念付出生命，義無反顧地保家衛國。

然而，民進黨執政後，就鋪天蓋地大肆汙衊「軍公教是米蟲」，製造階級對立、激起族群仇恨。這樣的民進黨政府，你還能忍受下去嗎？

侯友宜說，時間是最好的照妖鏡，照出民進黨政府「最柔軟的那一塊」原來不是勞工，而是政黨私利，選前美麗的謊言都是幻影， 變本加厲的倒行逆施，經過「美麗包裝」的前瞻預算8400億、「超前部署」的防疫8400億、「新南向政策」的250億，究竟有多少用在真正的刀口上？我們不能讓這樣的政黨為所欲為繼續囂張下去！

侯友宜說，國軍「黃埔精神」的時代意義，是「守護中華民國憲法、保衛中華民國領土、維護世界和平」。讓我們一起發揚黃埔固有的「犧牲、團結、負責」精神，他承諾，一定會以國家利益優先，重啟台灣經濟實力的引擎，讓人民更富足、社會更安定，國家更安全。

「為國家的生存發展而戰，為人民的安全福祉而戰。」侯友宜說，祝福陸軍官校99周年校慶，黃埔精神永續流傳、久久長長。