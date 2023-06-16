捷迅5月合併營收2.71億元，年減42.14％，但月增17.12％，營收逐月回升。孫鋼銀表示，雖然全球經濟局勢受通膨及升息的影響而放緩，但捷迅於疫情期間與客戶同舟共濟的情誼發酵，許多客戶庫存去化近尾聲，訂單陸續恢復正常後都優先選擇捷迅為合作夥伴。

捷迅除積極佈局印度、東協市場的營運據點外，也著手設立位於國內桃園航空城周邊及美國德州的物流倉儲服務項目，致力於海、空運國際運送、報關、到倉儲內庫存、分貨、重整包裝及派送，全程由捷迅包辦完成，提供給客戶更完整的全方位整合型物流服務。