宏遠證指出，隨著世代交替、金融科技發展快速，培育與招募具數位化、國際化、多元化人才為現今企業顯學，為新世代人才培育與傳承，此次辦理金融產業交流座談會，為響應金融業永續經營ESG的具體作為，承先啟後金融業人才銜接與培育。

宏遠證表示，此次交流會安排公司內部學長學姐們，分享在金融業界的親身經歷，包括工作內容、職業發展、行業趨勢等方面的資訊，以期有助於年輕學子們更全面地了解金融產業的各個面向，並為他們在未來的就業選擇中提供寶貴的參考和啟發。

尤其在近年少子化、投資年輕化、普惠金融等趨勢下，主管機關對金融業的人才供應和年輕一代人力資源的銜接問題高度關注，向下扎根校園學子銜接，實現金融業永續經營的重要環節，正是對主管機關關切的具體回應，體現公司對業界發展和人才培養的貢獻。

宏遠證執行副總廖宏彬指出，透過產學界良好交流，幫助年輕學子更理解金融業運作模式，為未來就業之路提供指導和支持，體現對傳承年輕學子的企業責任的承諾。盼藉此為年輕學子帶來更多啟發和指引，促進金融產業與年輕一代人才銜接，為金融業未來發展做出貢獻。