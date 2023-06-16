周五香港恆生綜合指數漲211.45點或1.07%，為20040.37點。國企股(H股)升0.9%，為6833點。科技指數漲0.8%，為4233點。

阿里巴巴升2.9%，報91.6港元。稍早該公司宣布將天貓擴展到歐洲，目前正在西班牙試點。

金價上漲，黃金股抽高3.5%，大唐潼金漲10%，招金礦業升5.0%，中國黃金漲4.3%，紫金礦業升2.8%。

中國五月批准14項固定資產投資項目，投資金額高達2888億人民幣。內地基礎建設股集體走高；此外中國也計畫放寬限購，以刺激房地產投資人買進更多房屋。中鐵建升5.5%，中鋁國際漲5%，中交建漲4.5%，中國中鐵漲4.0%。

汽車股維持強勢，小鵬漲4.1%，蔚來汽車漲8%。

舜宇光學跌1.4%，報82.2港元。此前大摩維持給予增持評級，目標價106港元，認為車載鏡頭的增長仍可維持韌性。

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