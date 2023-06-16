新北餵藥案引發全國關注，民進黨發言人稱六都僅新北市未提出因應處理方式，批新北市長侯友宜與市府失能擺爛。對此，新北市府提出11點作為反擊，強調事發第一時間就立即啟動相關一連串作為，配合司法調查，全力捍衛孩子的健康，很遺憾綠營眼中只有黨意、口中只有政治，一再發布不實消息，造成大眾恐慌，其心可議。

新北市政府表示，5月15日接獲某私立幼兒園通報案件後，當日立即啟動「重大兒虐案件司法早期介入機制」，主動報請新北地檢署啟動司法調查、5月18日搜索，並同步進行行政調查，社會局啟動1對1個案關懷訪視並積極採取一連串作為。

一、關懷家長孩童需求提供聯繫單一窗口。

二、安排到園採檢及就醫專責醫院關懷兒童健康。

三、召開藥物檢測專家諮詢會議。

四、安排醫師、心理師、律師專業諮詢服務資源。

五、市長帶領相關局處及土城醫院院長和家長進行2場面對面專業諮詢座談會，確實了解每一位家長的想法和需求。

六、成立專案辦公室安排輔導員1對1協助。

七、在校學童依需求協助就學安置。

八、調查有毛髮檢驗需求的家長意願，主動將名單送交檢察官，建議檢察官安排採檢。

九、託藥措施納入全市幼兒園基礎評鑑並實施到園稽查。

十、安排4家專責醫院，提供單一窗口諮詢醫療服務，6月16日起擴大再增加汐止國泰、淡水馬偕、台北慈濟及雙和醫院共8家醫院提供全市幼兒園幼童醫療諮詢、抽血、驗尿、心理諮詢等醫療服務，相關費用皆免費，家長無需負擔任何費用。

十一、協助家長與企業經營者洽談賠補償事宜；並持續聯繫消基會討論提起團體訴訟之可行性。

新北市府強調，和所有的孩子以及家長站在同一陣線，孩子的健康和安全絕對是重中之重，市府團隊一定盡全力捍衛，守護我們所有的孩子！在事實真相釐清前，我們持續努力讓家長安心，也要請各界不要揣測案情，不要轉載未經查證的消息，特別是連日來不斷化身為專家的民意代表們，請適可而止，不要為了政治目的錯誤解讀未經專業證實的科學數據，以免造成孩子、家長和幼教體系的二度傷害。