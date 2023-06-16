據實價登錄交易量觀察，大同高中附中以交易量104件居冠之外，排名二、三的西松、成淵高中附中分別位在松山區、大同區，交易量分別為99件、91件。

永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，大同高中附中屬老牌明星學區，校區坐落於中山鬧區之中，早期商業開發較早，因此區內商業大樓林立，道路規劃整齊，整體生活機能良好。在交通方面，若從大同高中起算，距離捷運行天宮站、松江南京站不到10分鐘的步行距離，擁有雙捷運利多優勢，區域房價表現穩定，增值、保值特性皆備，無論是自住或投資都相當適合。

西松高中校區周邊多是住宅區，環境較為清幽，同時大賣場、餐廳皆備，生活機能優秀，距離捷運南京三民站也僅有10分鐘步行距離，讓該學區挾帶著交通優勢，居住條件相當優質。成淵高中學區近鬧區、公園綠地，加上交通網路發達，步行不到5分鐘便可抵達民權西路站，同時區域內擁有運動中心、文化紀念館等公共建設，也是區域利多。