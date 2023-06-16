中橫雙桶屍案被害人賴光雄。（資料照片）

「經過紅橋、隧道、聽到流水聲、在三棵樹下等」，遍尋不著的失蹤人口，竟自己托夢給親人指路，幫助警方找到屍體，破了一樁充滿靈異傳奇的中橫雙桶屍案。

事情的起因並不複雜。台中烏日一家麻將賭場老闆楊鴻儒，平日與60歲陳彰客、72歲賴光雄都是牌友，但楊覬覦陳男的多金楊姓女友，加上不滿賴質疑詐賭、揚言檢舉，這讓楊鴻儒起了殺機，並付諸行動。

2015年6月27日，63歲的楊鴻儒開休旅車載陳彰客到南投玩，再將安眠藥摻入飲食內，途中迷昏人後就載返家，倒栽蔥硬塞進綠色鐵桶，再封頂悶死，當天還找來3名不知情友人幫忙搬運，開車載到中橫公路台8線119.2公里（花蓮縣秀林鄉）丟棄山谷。如此先「解決」了一位。

楊自認殺人手法可瞞天過海，7月12日續邀賴到台東玩，如法炮製，下毒後封進藍色鐵桶害命，找另名友人幫忙搬運，載到中橫公路119公里處推落山谷，自認兩桶屍人間蒸發、殺戮無人知曉。

警方循線在中橫公路山谷找到桶屍。（資料照片）

陳、賴家屬見親人不知去向，向警通報失蹤。沒想到警方剛著手偵辦，亡魂就來指路。時任春社所副所長的陳玉梅回憶指出，偵辦員警開巡邏車行經楊家門前竟無故拋錨，楊還主動跑出門探問警為何而來？她事後回想，原來警、嫌「巧合」相遇，有玄機牽連。

時任春社所副所長的陳玉梅回憶指出，偵辦員警開巡邏車行經楊家門前竟無故拋錨，楊還主動跑出門探問警為何而來？她事後回想，原來警、嫌「巧合」相遇，有玄機牽連。（圖／陳淑芬攝）

警方過濾監視器影像，在國道古坑服務區發現賴身穿紅格子上衣、躺臥由楊駕駛車內的身影、又發現楊故佈疑陣，騎陳的機車到高鐵台中站附近棄置，經比對影像鎖定楊涉嫌重大。

偵辦此案警官邱量虔談起當年離奇尋屍，仍起一身雞皮疙瘩。（圖／陳淑芬攝）

偵辦此案警官邱量虔談起當年離奇尋屍，仍起一身雞皮疙瘩。關鍵證人現身證稱，楊曾找他到中橫丟棄「裝安非他命廢渣」的鐵桶，警方、家屬一聽就分搭多輛車開直奔山區，繞一整天苦尋不著。最後賴的媳婦一語嚇壞在場人：女兒竟夢到阿公說：「經過紅橋、隧道、聽到流水聲、在三棵樹下等」。

讓半信半疑一行人嚇出冷汗的是，一路實境竟如夢境所述，後來1名員警突感頭暈一抬頭赫然發現山坳處有藍色鐵桶「卡在」樹梢上。邱量虔說，家屬跪拜，以硬幣擲筊，連擲出5次聖筊，現場即飄來腐屍味，眾人拉起、撬開鐵桶，映入眼簾的遺體已蠟畫，身上穿著那件紅格子上衣。

「賴桑練武術、氣功，有正義感，也要帶陳回家」邱量虔說，賴家屬找道士來招魂，道士車子開過頭，卻堅稱沒走錯說，因有聞到腐屍味，賴的女婿真的就看到山谷坡坎有隻綠色鐵桶，巧的是，1輛行經的道路施工公務車沒油料拋錨，員警說明原委請他們下山幫忙報案。

楊人見苗頭不對潛亡，警方循線鎖定藏匿在台南友人處。「天道酬勤！」邱量虔說，循線、監控數日後，在山區找到可疑鴿舍，員警拆窗進入竟看到楊安靜坐著、吹電風扇，問他：「在做什麼？」，他淡定地回說：「看鴿子」。

鴿舍友人妻困惑地說起，楊來借宿，她當晚夢見自己獨走過一座墳墓、看到納骨塔時，有一名高大禿男推她一把，她就驚醒了，直覺楊恐不是好人。員警拿出賴照片，她驚喜地說：「就是他」，但員警說明，影中人是被害死者，她嚇得當場腿軟跌坐。

楊就逮時，直喊：「不要打我」，讓警察幹員啼笑皆非，凶狠殺人、面對執法人員卻膽小畏縮，員警察覺，他常喃喃自語、故作聲勢，但其中卻洩漏心機。犯後，友人曾聽他說，打不過賴可以用「暗的」、「毒殺」；發現陳的女友只是人頭，竟嗆「那，白殺了」等語；員警察覺他陰險狡猾，訊問時不時偷瞄訊問大綱，慢條斯理回答、見招拆招。

楊鴻儒有詐欺、恐嚇取財、搶奪、妨害自由、強盜、傷害等前科累累，案發時63歲，就入獄被關了20多年，個性狡猾善變、具「反社會型人格」，至今仍不認罪，台中高分院更一審今年2月宣判，第3度被判死刑，可上訴。