韓國災難片《水泥烏托邦》集結李炳憲、朴敘俊、朴寶英、金先英、朴持厚、金到奫等實力派演員精彩共演。故事敘述世界因大地震而化為廢墟，在首爾市中心只剩下一棟公寓大廈。後來外面的人開始進入這棟公寓，試圖躲避嚴寒。不久後，公寓原本的居民漸漸無法應對不斷增加的人數，他們感到自己的生存受到威脅，便決定採取一項特殊措施。

韓國片商於2週前在官方YouTube所公布的前導預告目前已突破206萬瀏覽人次，台灣片商車庫娛樂今也公布首支中文版前導預告與前導海報。前導海報中，可看到在一切都崩塌的城市的正中央，有一棟唯一沒倒塌的公寓，搭配「除了我們的公寓以外，一切都崩塌了」這句文案，令人十分好奇在大地震後倖存的人們該如何面對接下來的慘烈情況。而在前導預告中，則可看到驚人的大地震讓身處首爾市中心的朴敘俊驚慌不已，隨著他在車內的驚險避難的畫面，以及遍地崩塌的大樓、隨處引發的大火，可看到原本令人熟悉的日常已成為地獄，逼真寫實的特效也令網友驚呼不已、狂起雞皮疙瘩。

電影卡司陣容相當華麗，李炳憲在片中飾演臨時住戶代表「英卓」一角，是在危機中以果斷的決斷力和行動力，不懼危險地守護公寓的重要人物；朴敘俊飾演一名誠實的公務員「民成」一角，為了守護家人和公寓，在面對危機時變得大膽、奮不顧身，是「英卓」的得力助手；朴寶英飾演朴敘俊的妻子「明華」，護理師出身的她在危急的狀況中照顧受傷的人們，同時也不失己身的信念。演技默契令人期待。《水泥烏托邦》將於8月在台上映。