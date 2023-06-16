台南本土登革熱再增3例，累計已有8例！台南市登革熱防治中心下午指出，經疾病管制署檢驗後，新增3例確診病例，分別為居住仁德區47歲女性、13歲女童及東區46歲女性，3例皆有仁德區成功里及仁和里活動史，同住者目前皆無疑似症狀，確診個案居住地今進行戶內外化學防治作業，同時加強動員擴大孳生源清除及病媒蚊密度調查等工作，期能及時阻斷疫情於社區傳播。

台南市等登革熱防治中心指出，47歲女性及13歲女童為登革熱防治中心擴大採血發現，東區46歲女性為診所通報確診，防治人員也已進行附近住戶健康監視及診所發燒症狀就醫民眾的追踨關懷等防疫措施。

登革熱防治中心主任蘇世斌呼籲，有疑似登革熱症狀且有仁德區成功里、仁和里活動史民眾盡速主動前往採檢站接受篩檢，參加篩檢者將致贈電蚊拍一支，讓民眾除清除孳生源外也可有效殺滅成蚊。

台南市登革熱防治中心今天持續派員巡查與清除孳生源，今天在仁德區仁和里孳清286戶，發現3戶陽性戶，126個積水容器，查獲6個陽性容器，皆已清除或投藥，衛教298人。