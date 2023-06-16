7月1日少年事件處理法新制上路，改善舊制會發生許多尚未達到刑法標準「曝險少年」，需進入少年法庭，被冠上「犯罪者」的標籤。透過新制，少年將會從少年法院優先送往少年輔導會。高雄市少輔會表示，近3年由輔導結案少年有606名，其中曝險少年有33件，預計新制上路，每年約有百名曝險少年能夠先接受輔導重生，避免遭到視同犯罪對待，能夠健全成長。

據少輔會統計，2020至2022年所輔導少年案件數為1301件，其中觸法行為少年以涉及毒品行為（持有、轉讓、運輸、販賣、吸食1、2級毒品）、詐欺、偷竊為前三高，分別約占25％、23％、17％；後續已結案為606件，觸法少年142件（占23.4％），曝險少年33件（占5.4％），其他偏差行為少年431件（占71.2％）。

少輔會表示，「曝險少年」為尚未犯罪，卻曝露在犯罪邊緣的12至18歲少年，如「無正當理由經常攜帶危險器械」、「有施用毒品或迷幻物品之行為而尚未觸犯刑罰法律(吸食第3、4級毒品)」、「有預備犯罪或犯罪未遂而為法所不罰」等3種行為。

而以往少事法舊制，少年涉案遭逮捕，可直接送至少年法院(庭)，接受司法處理，硬生生在他們身上貼上「犯罪者」的標籤。7月1日新制上路後，送至少年法院(庭)，改為優先少輔會整合資源滿足需要，輔導他們重回正常生活軌道、避免持續受到危險環境的危害並維護他們的健全成長。

少輔會表示，為了順利銜接新制，從2020年就著手規畫布署，3年間增加了1倍人力以提高輔導量能，其中具社工師、心理師專業證照人力高達7成，另外也積極跟中央爭取業務費補助(從2019年的70萬增加到今年的154萬)，讓服務內容更完善。除提供個別及家庭輔導外，另搭配心理諮商、課後技藝班、假日團體輔導活動、小團體等方案並適時召開跨網絡個案研討會強化輔導成效。

少輔會指出，輔導得以發揮成效的關鍵在於，輔導歷程中支持、調整了少年的成長環境並讓他們有機會發現自我價值，促成了他們的「脫險」動機而選擇好的行為。