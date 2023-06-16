路透社報導，消息一出，維珍銀河盤後股價應聲暴漲超過55%。
維珍銀河表示，名為「銀河01」（Galactic 01）的太空商業飛行任務，計劃在6月27日至6月30日之間進行。「銀河02」（Galactic 02）接著將於8月初出發，隨後預計每月將進行一次太空商業飛行。
美聯社報導，維珍銀河過去10年售出約800張太空旅行票，首批票券每張要價20萬美元，目前票價已漲至45萬美元。
維珍銀河2021年暫停太空船「團結號」（VSS Unity）及其運載飛機的任務，好讓團結號進行多項改良作業，因而延後了載運客戶航向太空邊緣的處女航。
但維珍銀河今年2月表示，公司已為旗下核心觀光太空船完成冗長的升級作業期，為首次太空商業飛行清除障礙。今年以來，維珍銀河股價已上漲約16%。
維珍銀河指出，太空商業飛行服務首次任務將搭載3名來自義大利空軍和義大利國家研究院的組員，以進行微重力研究。
維珍銀河執行長柯格拉齊（Michael Colglazier）透過聲明表示：「維珍銀河下一個激動人心的篇章，是由創新、決心，以及致力提供無與倫比且真正具變革性的客戶體驗所驅使。」
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。