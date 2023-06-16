路透社報導，消息一出，維珍銀河盤後股價應聲暴漲超過55%。

維珍銀河表示，名為「銀河01」（Galactic 01）的太空商業飛行任務，計劃在6月27日至6月30日之間進行。「銀河02」（Galactic 02）接著將於8月初出發，隨後預計每月將進行一次太空商業飛行。

美聯社報導，維珍銀河過去10年售出約800張太空旅行票，首批票券每張要價20萬美元，目前票價已漲至45萬美元。

維珍銀河2021年暫停太空船「團結號」（VSS Unity）及其運載飛機的任務，好讓團結號進行多項改良作業，因而延後了載運客戶航向太空邊緣的處女航。

但維珍銀河今年2月表示，公司已為旗下核心觀光太空船完成冗長的升級作業期，為首次太空商業飛行清除障礙。今年以來，維珍銀河股價已上漲約16%。

維珍銀河指出，太空商業飛行服務首次任務將搭載3名來自義大利空軍和義大利國家研究院的組員，以進行微重力研究。

維珍銀河執行長柯格拉齊（Michael Colglazier）透過聲明表示：「維珍銀河下一個激動人心的篇章，是由創新、決心，以及致力提供無與倫比且真正具變革性的客戶體驗所驅使。」