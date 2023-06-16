大台中不動產開發公會理事長王至亮。(林欣儀攝)

央行15日突然宣布，針對特定地區自然人第2戶購屋貸款，16日起祭出7成的限制，引發各界嘩然，大台中不動產開發公會對此抨擊，民眾購屋自用已經很困難，政府又雪上加霜，對一般想換屋或購屋奉養父母的人來說，在貸款方面產生很大難題，呼籲政府應苦民所苦。

央行昨以銀行不動產全體貸款占總放款比率仍高，且今年第1季的自然人新申貸第2筆購屋貸款數增加等情況，強調為降低授信風險，決定新增規範自然人第2戶購屋貸款最高成數上限以7成為限，此規範針對特定地區包括台北、新北及桃園、台中、台南、高雄、新竹縣市。

大台中不動產開發公會對此表示，若以一般受薪階級每月收入3至5萬元計算，購買1戶國宅要繳清貸款已相當辛苦，若為奉養高齡父母、想再添購1間18坪電梯大廈，聽到這項「第2戶限貸令」恐會感到錯愕與無奈。

大台中不動產開發公會強調，許多民眾購買第2戶房屋，通常是為了奉養父母或方便子女就學工作、換屋等需求，但政府「突襲式」的發布命令，恐將導致最近正在購屋的民眾面臨貸款不足等問題，懇請政府苦民所苦，能真正解決民眾住的需求，而非因突發性政策讓民眾措手不及。