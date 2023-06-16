3C達人之前教大家手機充電時不要充到100%，否則會加速電池老化，而充電時，到底是先插入傳輸線或是先插插座呢？韓媒報導，專家建議，最好先將充電器插上插座，接著再將傳輸線插在手機上，若充電順序做錯了，小心會傷了手機。

韓媒《Insight》報導，韓國社群網路最近流傳一段3C達人影片，他教大家手機充電的正確方式，再度引發網友熱烈討論。在影片中，達人建議不要在手機插上傳輸線後，插上充電器插座；相反地，應該先將充電器插上插座後，再接上手機傳輸線，這種充電步驟才正確。

影片中分析，如果手機先接傳輸線再插入充電器，可能使電子產品容易受到電擊；另位專家解釋，所有電子設備的產品說明書中都列有注意事項，提醒「充電器具有導致電擊的後果」，證實後者才是正確充電方式。

不過一位擔任電子產品設計師的網友表示，現在的充電器和電子產品都有充電保護功能，即使順序反了也不用擔心。

3C達人Tim哥在個人YouTube頻道「3cTim哥生活日常」中總結手機充電五大注意事項：

一、整晚充電是ok的，但使用的充電線、充電器必須經過認證，且功能正常。若是iPhone過夜充電，應將「最佳化電池充電」模式開啟，

二、邊充邊用是ok的，不過溫度要適中，手機溫度和環境溫度落在0度至35度之間，不要讓手機電量低於20%再充即可。

三、避免手機保持100%滿電狀態，也不要使用到0%才充電，平時採取隨用隨充的方式，手機電量維持在40%至80%之間，電量不會過低，又可延長電池循環次數。

四、開啟最佳化電池充電，可讓iPhone自動學習每日充電模式，當電量充到80%後會放緩充電速度，這樣能保護電池健康。

五、儘量少用快充充電，頻繁使用快充的話，可能在一個月內就會降低電池健康度。