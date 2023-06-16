永慶房屋統計台北市12個行政區近一年公寓和大樓的平均單價和價差幅度，其中信義區、士林區、萬華區，大樓產品的單價均比公寓貴上38%以上；反之，中山區、北投區、松山區，大樓和公寓類型產品的單價差距幅度較小，約在兩成上下。

信義區公寓和大樓的平均單價分別為65.8萬元和92萬元，單價差幅高達39.7%，為台北市12個行政區中差幅最高者。其次為士林區，公寓和大樓的平均單價分別為51.7萬元和71.9萬元，差幅達39.1%。第三名則是萬華區，差幅為38.8%。顯示這三個區域內，公寓產品較大樓更顯實惠。

至於台北市12行政區之中，公寓和大樓平均單價差幅最小者，分別是中山區的19.2%、松山區的21.7%和北投區的21.4%。三個行政區的差幅均在兩成上下，相較其他行政區動輒三成上下的價格落差，明顯和緩。

永慶房屋研展中心副理陳金萍分析，信義區和士林區因幅員遼闊，區域內開發程度不一，導致住宅產品多元、價格落差亦大的現象。信義區是台北市重要的金融、商業和政治中心，因此有不少豪宅、高價大樓坐落此處。但在信義區中，象山、永春、吳興街等處，也有許多平價的公寓產品，使得信義區的公寓和大樓價差幅度位居台北市第一。士林區狀況亦同。

而萬華區則因開發早，區域內屋齡多超過40年，老舊房屋在房價上有其不利因素，再加上在地大樓產品相對稀少搶手，造成該區域大樓和公寓單價落差較大的情況。有意在這三個行政區購屋的民眾，若是預算有限，也許可以考慮低公設比、室內居住空間較大，CP值更高的公寓產品！

陳金萍解釋，中山區和松山區均位於台北市的精華地段，行政區內的住宅環境條件相對均質，使得大樓和公寓價格雙雙起漲，差幅有限。部分區域例如民生社區，甚至因為其獨特的社區氛圍、低人口密度特色，在房市中反而成為炙手可熱的物件。而北投區則因位於台北市邊緣地帶，房價相對便宜，使得公寓和大樓產品的價格差距不大。有意在這三個行政區入手房屋的民眾，若是購屋資金仍有餘裕，不妨多加一點預算，就能入主大樓住宅！