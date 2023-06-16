新北市動保處舉辦「鯨豚海龜回家之路保育特展」。（王揚傑攝）

新北市動保處舉辦「鯨豚海龜回家之路保育特展」，今天舉行開幕式。（王揚傑攝）

新北市動保處舉辦「鯨豚海龜回家之路保育特展」，今（16）日在毛寶貝生命教育園區舉行開幕式，邀請紀錄片《鯨之聲》導演張弘榤分享拍攝鯨豚救援經驗及心得，中華鯨豚協會祕書長曾鉦琮也利用鯨豚及海龜模型，示範活體擱淺緊急處理「3要4不原則」，教導正確救援觀念。展覽除介紹台灣鯨豚海龜及救援等相關知識，亦規畫模擬救援區，讓民眾可以體驗鯨豚海龜救援方式，展期即日起至9月30日止。

新北市海岸線長達145餘公里，因應鯨豚海龜擱淺救援需要，設立多達49處鯨豚海龜救援站，動保處與中華鯨豚協會合作，舉辦「鯨豚海龜回家之路保育特展」，展覽內容包含臺灣周遭常見鯨豚海龜介紹、救援知識及新北市救援案例分享等。希望透過這次展覽呼籲大家，從身邊力所能及處做起愛動物、愛地球，因為環境的變遷不僅影響動物，也與人類生存息息相關。

張弘榤表示，拍攝《鯨之聲》紀錄片期間，看見三起鯨豚活體救援，鯨豚身上的網痕、胃裡的塑膠袋，還有鯨豚皮膚病變，顯示背後有更複雜的人為環境因素，期待這次展出，能讓大家關注到海洋及鯨豚的問題，海洋與生態需要大家的共同維護。

曾鉦琮提醒，在沙灘看到海龜或鯨豚活體擱淺，首先通報救援單位，救援時應遵守緊急處理「3要4不原則」，包括要扶正、要保濕、要紀錄以及不風吹日曬、不站頭尾、不拉扯、不喧嘩等，希望民眾都能了解緊急救援原則，並提醒非必要時不要隨意觸碰先尋求專業救援，幫鯨豚海龜增加生存的機會。

動保處長楊淑方表示，這次特展最主要是要讓民眾知道海洋保育的重要性，把鯨豚跟海龜的科普知識和「3要4不」的救援口訣宣導給大家，也歡迎市民朋友和國中小的師生在9月30日以前來毛寶貝的生命教育園區參觀鯨豚海龜要回家的特展。