新北市長侯友宜14日與美國漢學專家黎安友會面，侯今天在臉書表示，雖然兩岸必須重啟交流對話，但他也跟黎安友分享，過去從事警務工作經驗告訴他，台灣仍必須持續強化國防能力，增加自主性，以「可信的保證」加上「可信的威懾」，從而實現台海長期的和平穩定。

侯友宜表示，「防止台海衝突」是他處理兩岸問題的原則及目標，也是黎安友博士今天在台北的演講主題。

侯說，前晚台北哥大校友會特地在新北市府大樓餐敘歡迎教授，他有幸與黎安友教授私下會晤1小時，交換彼此對當今兩岸情勢、美中台關係的看法，獲益匪淺。

侯友宜轉述，教授提出，現階段中國大陸就台灣問題是採取「戰略耐心」策略，而他觀察到習近平是「謹慎的冒險者」，從中共在南海及釣魚台的作為，可以知道他對兩岸問題不可能靜觀其變。

為避免對岸的戰略耐心下降、冒險動機增加，他向教授強調，中華民國憲法是台灣社會的最大共識，他會以憲法作為推進兩岸事務性交流對話的基礎，重新建立兩岸的互信及合作，降低當前緊張局勢，致力維持現狀以維護台海及區域安定，爭取台灣人民最大的福祉。